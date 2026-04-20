Gala Osobowości i Sukcesy Roku 2026 przyciągnęła jedne z największych nazwisk rodzimego show-biznesu. W mediach przekazano informację, że to szczególna, wyjątkowa edycja uroczystości.

To wydarzenie ma szczególny charakter: jest uroczystym świętowaniem przed Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, który został ustanowiony na 20 kwietnia. (...) Wielka Gala w tej wyjątkowej odsłonie to nie tylko nagrody. To symbol partnerstwa, celebracja wspólnych wartości i zapowiedź nowego rozdziału współpracy przekazano w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, ze szczególnego odznaczenia podczas gali mogła się cieszyć między innymi Doda.

Doda zachwyciła na Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2026

Doda pojawiła na wydarzeniu w kreacji, która natychmiastowo przykuła uwagę fotoreporterów. Piosenkarka miała na sobie czarną sukienkę mini wykonaną z modnych koronek z prześwitami, które podkreśliły świetną figurę gwiazdy. Na InstaStories Doda zaznaczyła, że stylizację tę zaprojektował Robert Czerwik, z którym współpracowała nad swoim ubraniem już co najmniej drugi raz w tym miesiącu. Wcześniej w sukience Czerwika Doda pojawiła się na On Air Music Awards w Katowicach.

Bogato zdobioną sukienkę Doda uzupełniła o zdobywające szczyty w obecnych trendach klapki na obcasie zaprojektowane na wzór tak zwanych japonek. Wisienką na torcie całego looku była niebagatelna fryzura i dopasowany do charakteru sukienki makijaż.

Jednak Doda zachwyciła na gali nie tylko wyglądem, lecz także swoimi zasługami.

Doda nagrodzona na Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2026

Doda udostępniła na swoim Instagramie nagranie z wydarzenia pokazujące, jak wchodzi na scenę i otrzymuje specjalną nagrodę. W tle wybrzmiewał głos prowadzącej, która zawróciła uwagę nie tylko na wieloletni staż gwiazdy w polskim show-biznesie, lecz także akcje pomocy zwierzętom w schroniskach oraz walkę o prawa zwierząt, czym wokalistka zajmuje się od miesięcy.

Utrzymująca się w czołówce polskiego show-biznesu od ponad dwóch dekad. Piosenkarka, autorka tekstów i producentka. Znana z silnego głosu, charyzmy, kontrowersyjnych wypowiedzi oraz dbania o idealną sylwetkę. Dała poznać również swoje wielkie serce, walcząc całą sobą o prawa zwierząt. Choć znamy Dodę z odważnych działań, sama podkreśla, że prywatnie jest spokojna i małomówna. Wielka brawa za twoją głośną jednak dobroczynność usłyszeli zgromadzeni na gali.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Doda zachwyciła na gali. Fot. Pawel Wodzynski/East News