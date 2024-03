Doda niezmiennie ekscytuje się sukcesem swojego nowego projektu, jakim są perfumy Luna. Z okazji nadchodzącego dnia kobiet postanowiła wyjść fanom na przeciw i spełnić ich często powtarzającą się prośbę. Gdy wreszcie ogłosiła wieści, wystarczył moment, by stało się coś, co nie wszystkich ucieszy. Koniecznie sprawdźcie szczegóły.

Doda wydała komunikat

Perfumy Dody robią furorę w sieci. Zapach cieszył się ogromnym zainteresowaniem w dniu premiery, jednak Doda podkreśla, że nie każdemu przypadnie do gustu to, co stworzyła. Jej ostrożne podejście jednak nie znalazło swojego odzwierciedlenia w reakcji fanów. Zainteresowanie jest niesłabnące, więc wokalistka postanowiła zrobić krok więcej i wyjść na przeciw potrzebom fanów, którzy zanim zdecydują się na pełnowymiarowy produkt, chcą kupić jego mniejszą wersję:

Specjalnie na dzień kobiet, dla wszystkich kobiet z pazurem. Coś na to wszyscy czekali czyli perfumetki 10 ml i promocja do 8. marca! - napisała na Facebooku.

Perfumetka Luna 10 ml dostępna jest w promocyjnej cenie 49,99zł natomiast jej pełnowymiarową wersję 50 ml można kupić wyjątkowo w cenie 237 zł. Doda przyznaje, że wciąż nie może uwierzyć w zainteresowanie, które generuje jej zapach:

Nie spodziewałam się takiego sukcesu, więc chociaż tak chcę PODZIĘKOWAĆ Wam dziewczyny za wsparcie!

Reakcja fanów jednak spowodowała coś jeszcze, czego nie przewidziała...

Okazuje się, że strona gdzie można zakupić perfumy Dody nie wytrzymała tak dużego zainteresowania i... przestała działać:

Padły serwery... - napisała na Instagramie.

Lepszego dowodu na to, jak mocno trafiła w gusta swoich fanów chyba nie potrzebuje. Też skusicie się na mini wersję zapachu Dody?

