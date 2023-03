Doda ogłasza radosną nowinę. To potrójny powód do świętowania

Doda ma nie lada powody do świętowania. Jeszcze kilka miesięcy temu nawet by się nie łudziła, że to może się okazać prawdą. Najpierw "platynowa płyta" dla albumu "Aquaria", potem nominacja do Fryderków a teraz to... Nie tylko Doda jest w szoku, ale również jej fani nie ukrywają szczęścia i są pewni, że to jeszcze nie koniec niespodzianek. Czym właśnie podzieliła się Doda? Zobaczcie, co sprawiło jej taką radość.

Doda dzieli się radosną nowiną. Dariusz Pachut gratuluje

U życiu Dody w ostatnim czasie nie brakuje radosnych nowin. Dopiero co cieszyła się z nominacji do Fryderyków w kategorii "Album Roku Pop" (artystka otrzymała drugą nominację po 21 latach), a także otrzymała "platynową płytę" dla "Aquarii". Teraz okazuje się, że ma kolejne muzyczne powody do świętowania. Okazuje się, że trzy single z nowej solowej płyty ("Don't wanna hide", "Fake Love" i "Melodia ta") otrzymały status "platynowej płyty".

Single z płyty AQUARIA ze statusem platyny 🥳🥳🥳🥳dziękuje 😍 - napisała wzruszona Doda.

Artystka zapozowała z najnowszym muzycznym wyróżnieniem.

Pod postem z nowiną nie zabrakło wyrazu uznania od Dariusza Pachuta, który opublikował pod zdjęciem ukochanej wymowne "👏👏❤️". Zdecydowanie bardziej wylewni z kolei byli fani wokalistki:

- Wielkie gratulacje! A ZZA (Singiel "Zatańczę z aniołami - przyp. red.) debiutuje na 30-tym miejscu Airplay, "Melodia Ta" nadal w notowaniu po 30 (!) tygodniach... co tu się dzieje? 21 lat po pierwszej płycie robić takie wyniki?! Zasłużyłaś! 😘

- Gratulacje ❤️ A za rogiem już pewnie czyha podwójna platyna dla „Melodia ta” 🔥

- Gratulacje!!! Fryderyk i "diamentowa płyta" to dwa wyróżnienia, których jeszcze brakuje w Twojej kolekcji naród muzycznych. W tym roku są na to realne szanse! 🙂 Trzymam kciuki 🙌🏻

- Teraz idziemy po "podwójna platynę" dla "Aquarii" 💿💿

W najbliższym czasie Doda nie tylko pojawi się na Fryderykach czy festiwalu w Opolu, ale także zapowiada się wielki powrót do "Dzień Dobry TVN". Z kolei już jesienią ruszy drugie reality show Dody we współpracy z Polsatem. Wokalistka zapowiedziała premierę na jesień 2023 roku, jeżeli wejdzie na plan w takim samym czasie, jak z "Doda. 12 kroków do miłości". Nie są jednak znane żadne szczegóły nowego programu. Niedawno furorę zrobiła także wizyta piosenkarki na "Wyspie miłości". Fani "Love Island" zastanawiali się czy Doda zastąpi Karolinę Gilon. Odcinek z Dodą pobił rekordy oglądalności, jednak artystka zapewniła, że nie zamierza zajmować miejsca koleżanki i wraca do swoich obowiązków, m. in. pracy nad teledyskiem do "Zatańczę z aniołami". Myślicie, że nowy singiel z "Aquarii" będzie równie popularny, co poprzednie?

