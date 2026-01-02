Doda nieprzerwanie jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Przez lata kojarzona była nie tylko ze swoją muzyką, lecz także burzliwymi relacjami z innymi postaciami rodzimej sceny muzycznej. Jednym z jej najgłośniejszych konfliktów był ten z Edytą Górniak. Obie wokalistki zakopały jednak przysłowiowy topór wojenny w listopadzie 2024 roku na planie "Tańca z gwiazdami", gdzie rzuciły się w sobie ramiona, po czym ogłosiły w mediach swoje pogodzenie. Po ponad roku od tej sytuacji Doda znów skomentowała swój stosunek do Górniak.

Doda o relacji z Edytą Górniak: "przyjaciół mam gdzie indziej"

Podczas wywiadu z dziennikarzem Plotka Doda została zapytana o jej relację z Edytą Górniak w kontekście ich słynnego, szeroko opisywanego w mediach pojednania. Gwiazda bez chwili namysłu zdobyła się na szczerą i dosadną odpowiedź.

Ja nie mam z nią bliskich relacji, ale ja w ogóle z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu. Od show-biznesu trzymam się z dala, ale to nie to, że kogoś nie lubię, czy lubię, tylko po prostu dla mojego zdrowia psychicznego, od dziecka, od kiedy się tutaj pojawiłam, wolę mieć dobrych znajomych tutaj, natomiast przyjaciół mam gdzie indziej odpowiedziała Doda

W kolejnych słowach dodała, że zawsze jest obecna dla swoich znajomych z branży i jest skora do pomocy w wielu sytuacjach, choć dla własnego zdrowia psychicznego relacje show-biznesowe woli pozostawić na gruncie koleżeńskim.

Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba i trzeba komuś pomóc, czy pogadać, czy porozmawiać, ja zawsze jestem, natomiast bliskich kontaktów nie mam z nikim i dobrze mi z tym, bo mam po prostu swoją przestrzeń, żeby zachować zdrowe proporcje zdrowia psychicznego wyznała dla Plotka.

Doda zachwyciła na sylwestrowym koncercie TVP

Doda na tegorocznym sylwestrze wystąpiła na katowickiej scenie, będąc jedną z najjaśniejszych gwiazd telewizyjnego sylwestra Telewizji Polskiej. Jak zwykle popisała się spektakularnym show dopracowanym w każdym calu. Nie zabrakło podniebnych akrobacji, dynamicznych choreografii licznej grupy tancerzy, pirotechniki, wizualizacji oraz przykuwających wzrok strojów. Na konkurencyjnym sylwestrze Polsatu wystąpił z kolei Smolasty, który wraz z Dodą nagrał wielki radiowy hit "Nim zajdzie słońce". Ku zaskoczeniu fanów odśpiewał on całość piosenki, zastępując Dodę inną wokalistką, co natychmiastowo wywołało burzę wśród internautów.

