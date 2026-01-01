Smolasty (Norbert Smoliński) to jeden z najpopularniejszych współczesnych piosenkarzy, raperów, tekściarzy i producentów muzycznych polskiej sceny. Na swoim koncie ma wiele radiowych hitów oraz kilka albumów, dzięki czemu dostał nawet nominacją do nagrody "Fryderyka". Swoją karierę rozwijał współpracując z innymi artystami, w tym z Ewą Farną, Otsochodzi, Young Leosią oraz z Dodą, z którą stworzył jeden ze swoich najpopularniejszych hitów "Nim zajdzie słońce". Wykonanie tego utworu na tegorocznym sylwestrze wywołało burzę wśród fanów. O co poszło?

Smolasty zastąpił Dodę nową wokalistką. "Słuchać się nie dało"

Kiedy podczas Sylwesterowej Mocy Przebojów 2025 przyszła kolej na występ Smolastego, prowadzący zapowiedzieli go z tajemniczym gościem. Telewidzowie nie musieli czekać długo, bowiem po wyśpiewaniu przez wokalistę początkowych wersów radiowego hitu "Nim zajdzie słońce" na scenie pojawiła się tajemnicza kobieta, wywołując wśród fanów konsternację. Do tej pory, odśpiewując utwór nagrany oryginalnie z Dodą, Smolasty nie zdecydował się na zastąpienie królowej polskiego show-biznesu, co wzbudziło tym większe zaskoczenie wśród oglądających. W sieci nie zabrakło krytycznych komentarzy.

Brakuje Dody, ma głosisko

Przykro mi ale ta piosenka tylko z Dodą, nie zastąpi jej nikt.

Tylko Doda.

To wykonanie tylko z Dodą.

Dody charyzmy nie da się zastąpić.

słuchać się nie dało niestety.

Choć słów krytyki było wiele, to w komentarzach znaleźć też można pochlebne opinie odnoszące się do wykonania "Nim zajdzie słońce" Smolastego i jego byłej partnerki Klaudii Jóźwiak.

A mi bardziej się podobało niż wersja z Dodą.

Było pięknie napisała jedna z internautek.

Doda rozpaliła scenę i zaskoczyła wszystkich na sylwestrze w TVP!

Tej samej nocy Doda występowała na katowickiej scenie, będąc jedną z głównych gwiazd telewizyjnego sylwestra TVP. Wokalistka również zdecydowała się na wykonanie piosenki "Nim zajdzie słońce", choć sama, co spotkało się z uznaniem wśród widzów.

Ona z klasą, zaśpiewała bez niego. On zrobił manianę skomentowała jedna z oglądających telewizyjne sylwestry.

Tej nocy wybrzmiało też oczywiście wiele innych hitów Dody, a fani jak zwykle mogli liczyć na zaskakujące show, z którego słynie artystka. Widzowie przecierali oczy ze zdziwienia, ponieważ i tym razem nie zabrakło niespodzianek, świetnych choreografii, a nawet akrobacji w powietrzu.

