Doda prosi fanów o pomoc! Nie uwierzycie, w jakiej sprawie

Doda bez względu na wszystko zawsze może zwrócić się do swoich fanów. To właśnie oni są siłą gwiazdy, gdy w jej życiu nie zawsze wszystko układało się dobrze. Żadna polska artystka nie może pochwalić się tak oddaną grupą sympatyków, jak Doda. Gwiazda korzysta z tego przywileju i jeśli tylko tego potrzebuje, zwraca się do swoich fanów. Jak się okazuje, tym razem Doda potrzebuje pomocy w bardzo prywatnej sprawie. Właśnie nadszedł kres trudnego etapu i początek czegoś nowego. Doda ma już pomysł, jak rozpocząć ten cudowny czas, ale brakuje jej tylko jednego...

Doda rozpoczyna nowy rozdział: "Zmieniam wiele rzeczy w tym roku"

Za Dodą bardzo ciężki czas. Gdyby nie kłopoty z zakończeniem produkcji filmu "Dziewczyny z Dubaju" fani być może nigdy nie dowiedzieliby się z jak trudnymi problemami mierzyła się artystka. Mimo że internauci widzieli ją zawsze uśmiechniętą, zapracowaną, podróżującą, to prawdziwi fani czuli, że coś jest nie tak. Gdy do domu rodzinnego Dody przyszła paczka nadana przez fanów, artystka rozpłakała się ze wzruszenia. To zmotywowało ją, by wrócić do występów i znów zawojować polską scenę muzyczną. Każda nowa piosenka Dody stała się w 2021 roku przebojem, a film, który wyprodukowała mimo wielkiej afery z byłym mężem jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów minionego roku, mimo że do kin wszedł dopiero w połowie listopada.

Te osiągnięcia nie są jednak dla Dody najważniejszymi sukcesami. Te wydarzenia nie ucieszyły artystki tak, jak to, że poradziła sobie z licznymi problemami. W swoim długim poście przyznała, że właśnie to uważa za sukces minionego roku:

- Kiedy ktoś pyta: jaki jest twój największy sukces 2021 r? „to,że przetrwałam”-odpowiadam. Byłam na dnie, byłam w piekle, byłam po drugiej stronie, i najgorsze … NIE BYŁAM SOBĄ. Może Was to zdziwi, ale jestem wdzięczna za każdą tamtą sekundę. Nauczyła mnie doceniać, dbać, cieszyć się, pielęgnować i chronić małe, drobne rzeczy dnia codziennego. Przestać gonić za wielkimi celami, lekceważąc małe. I najgorsze odkładać siebie i życie na potem. Biegnąc od wielkiego Projektu do kolejnego, gubiąc po drodze całą masę ważnych chwil - wspomina miniony rok Doda i dodaje: - Kiedy na Sylwestra stanęłam na scenie w czasie odliczania, chyba jako jedna nie miałam telefonu w ręku …bo chciałam po prostu cieszyć się z tej chwili i zapamiętać ją, patrzeć swoimi oczami, a nie przez ekran. Chwilę wcześniej rozmawiałam z mamą i powiedziałam jej, że ten rok minął mi jak mrugnięcie okiem: (pamiętam tylko te „ważne -wielkie chwile „, a moja mama powiedziała mi wtedy -„wszystko co jest pomiędzy jest jeszcze ważniejsze. Pamiętaj o tym, bo całe życie minie ci jeszcze szybciej.” Nie liczy się meta, liczy się sam bieg - tłumaczy Doda.

Te podsumowania mają jednak bardzo ważny powód. Doda chce pożegnać to, co stare. Dawne podejście, dawne priorytety i... dawną siebie. Dlatego właśnie artystka poprosiła fanów o pomoc:

- Zaczynam żyć tak jakby każdy dzień miał być ostatni. Oto moje zdjęcie do nowych dokumentów. Zmieniam wiele rzeczy w tym roku;) Proszę Was o pomoc w wyborze drugiego imienia (nie mam go), a chce go intuicyjnie TERAZ dodać! Imię, które podkreśli moją energię, charyzmę, moc, serce i przyciągnie do mnie ludzi z sercem (imię nie po babci ani po mamie-to ma być coś unikatowego! 😉💜Dzięki !! - zwróciła się do swoich fanów i pokazała zdjęcie do dokumentów, które właśnie sobie zrobiła.

Oczywiście fani od razu rzucili się pomagać artystce. Co ciekawe wśród drugich imion, jakie pojawiały się w propozycjach internautów królowało jedno: Wiktoria. Internauci zasugerowali gwieździe, żeby tym zwycięskim imieniem podkreśliła fakt, że wygrała z trudną przeszłością, nieszczęśliwym małżeństwem i wieloma sprawami, przez które przechodziła tak trudny czas:

- Wiktoria - zwycięstwo ✌️ - Wiktoria❤️ - Gloria - Estera, czyli gwiazda - Róża - Myślę, że imię Victoria będzie najlepsze, bo mimo wszystkich niepowodzeń i przykrości, które Cię spotkały (i których doświadczyłaś) odniosłaś zwycięstwo ✌ i idziesz do przodu! Tak trzymać!👌 - dodaje kolejna internautka.

Doda póki co nie odpisuje na liczne komentarze, tylko przygląda się propozycjom fanów. Internauci dobierają gwieździe imiona albo oznaczające piękno, albo zwycięstwo! To dla Dody nie lada komplement! Ale na jakie ostatecznie imię zdecyduje się gwiazda? Tego dowiemy się już pewnie niedługo.