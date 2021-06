Doda zrobiła wyjątkowy i bardzo drogi prezent swoim rodzicom. "Praktyczny"

Małgorzata Rozenek-Majdan po czterech latach ponownie pojawiła się w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Gwiazda tym razem opowiedziała o swoim małżeństwie z Radosławem Majdanem , rozstaniu z Jackiem Rozenkiem, jego chorobie i poruszyła też temat swoich rodziców. Przyznała, że mama, Zofia Kostrzewska , jest jej surową recenzentką i bardzo przeżywa to, co dzieje się wokół osoby jej córki. Zobaczcie, jak mama Małgorzaty Rozenek zabroniła jej zwracać się do męża! Małgorzata Rozenek-Majdan o relacji z rodzicami Okazuje się, że tata gwiazdy TVN, Stanisław Kostrzewski, który jest ekonomistą i był wieloletnim skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości ma doskonałe relacje z córką i do wszystkiego podchodzi z rozsądkiem. Z kolei mama Małgorzaty Rozenek często ją krytykuje. - Cały czas. (…) Moja mama jest moim najsurowszym krytykiem i jest taką osobą, która wszystko bardzo przeżywa. Mój tata ma bardzo zdrowy stosunek (…) Mama bardzo mnie trzyma krótko , dla mojego taty ja zawsze byłam takim objawieniem, zawsze wszystko robiłam dobrze - powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z Magdą Mołek. Mama Małgorzaty Rozenek o nazywaniu Radosława Majdana „Pysiulą" W trakcie rozmowy Małgorzata Rozenek wyznała też, że jej mama nie lubi zdrabniać imion i przeszkadza jej, kiedy gwiazda publicznie mówi do męża "Pysiula". - Zawsze mówiła do nas pełnymi imionami. Natomiast w moim domu oczywiście nie, mój mąż nigdy by nie powiedział do mnie Gośka. On do mnie mówi Małgonia albo Małgorzata. Ja mówię do Radosława Pysiula, bo ja jestem jego pysiem. A mojej mamie się to bardzo nie podoba. Mówi do mnie: bardzo proszę, nie nazywaj go publicznie Pysiula, bo Ty możesz, ale potem inni tak do niego...