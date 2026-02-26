Doda pokazała zdjęcia z wakacji. Poruszenie w komentarzach
Doda jeszcze niedawno zapowiedziała swoje zniknięcie spowodowane chorobą, a teraz zaskoczyła zdjęciami z wyjazdu. Wyszło na jaw, gdzie wypoczywa artystka. Fani nie czekali ani chwili i zasypali piosenkarkę komentarzami.
Doda w ostatnich miesiącach stroni od eksponowania w mediach swojej prywatności. Ponad dwumilionową publiczność na Instagramie informuje z kolei o zawodowych wyzwaniach, projektach, a także wyjazdach. Teraz zaskoczyła zdjęciami w pełnym słońcu, natychmiastowo wywołując poruszenie wśród internautów.
Doda pokazała zdjęcia z wakacji
Początek 2026 roku okazał się dla Dody bardzo wymagający. Artystka w pełni pełni poświeciła się pomocy zwierzętom w części polskich schronisk, a także nagłaśnianiu problemu w mediach. Nie przeszkodziło jej to w dopięciu swoich zawodowych projektów. Najpierw piosenkarka zaskoczyła wydaniem nowego singla "Pamiętnik" wraz z teledyskiem, a kilka dni później wzięła udział w premierze serialu o sobie zatytułowanym "Doda". Po tak intensywnym czasie piosenkarka zachorowała i ogłosiła swoje zniknięcie. Teraz zaskoczyła swoich fanów zdjęciami z wakacji.
Na Instagramowym profilu artystki pojawił się post z trzema zdjęciami pokazującymi Dodę w sportowej stylizacji podczas trekkingu. Jak się okazało, wokalistka odzyskuje swoje zdrowie, korzystając ze słońca w Hiszpanii.
Pozdrawiam Was z hiszpańskich wertepów
Na InstaStories można było też zobaczyć kilka filmików z hiszpańskiej przechadzki. Artystka zdecydowała się pokazać między innymi grotę z przepięknie niebieską wodą, w której według historii miał kąpać się sam Cezar. W kolejnych zdjęciach można zobaczyć, że Doda konsekwentnie od lat znajduje uczucie ukojenia, a także uzdrowienia właśnie na łonie natury.
Fani komentują najnowsze zdjęcia Dody
Najnowszy post Dody na Instagramie natychmiastowo zyskał na popularności wśród internautów, którzy nie czekali ani chwili, by skorzystać z okazji wsparcia artystki. Nie zabrakło też oczywiście płynących z serc fanów życzeń.
Odpoczywaj i nabieraj energii
Odpoczywaj obyś wróciła z większą energią i siłą!
Należy ci się!!!
Nie zabrakło też głosu wiernie śledzącej Dodę Polonii:
Pozdrawiam serdecznie z południowych Niemiec i życzę nadal powrotu do zdrowia oraz harmonii, równowagi w organizmie. Wiele się działo, dlatego czas na odpoczynek i przewietrzenie głowy dobrze zrobi. Trzymaj się dzielnie, Kochana! Jesteś odważną i mądrą kobietą.
