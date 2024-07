1 z 7

Cudowna szara sukienka w nieco sportowym stylu, szpilki w odcieniu nude (Louboutin) podkreślające nogi i skrzydła na plecach... Tak, tak! To Doda! Piosenkarka w takiej stylizacji wybrała się do redakcji Party.pl, żeby napisać o sobie niusa! Doda wie, co modne, dlatego wybrała na tę okazję sukienkę z modnym w tym sezonie hiszpańskim dekoltem oraz szarą torebkę Hermes. Taki model może kosztować nawet kilka tysięcy dolarów!

Jak wam się podoba Doda w takim wydaniu? My jesteśmy zdecydowanie na tak! A wy? Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i zagłosujcie w sondzie!

