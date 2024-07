Miejski look, w którym Kate Beckinsale zaprezentowała się w sobotę w Nowym Jorku, udowadnia, że gwiazda jest prawdziwą ikoną stylu. 42-letnia aktorka skomponowała modny miks aktualnych trendów, zakładając białą bluzkę z hiszpańskim dekoltem i podarte dżinsy oraz uzupełniając całość prostymi szpilkami i swoimi ulubionymi lenonkami marki Illesteva (ok. 780 zł). Rezultat? Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

