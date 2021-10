Doda pokazała, jak znosi trudny okres po aferze wokół "Dziewczyn z Dubaju"! Ma ogromne wsparcie

Kontrowersje wokół filmu "Dziewczyny z Dubaju" nadal trwają! Doda nie ukrywa, że to dla nie wyjątkowo trudna sytuacja, ale nie przestaje działać! Teraz pokazała, co pomaga jej w tym trudnym czasie...

Doda opublikował na Instagramie galerię zdjęć i przypomniała fanom, jak wyglądały jej ostatnie dwa lata życia, które poświęciła na prace nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". Artystka nie ukrywa, że to dla niej bardzo trudny czas, ale nie zamierza się poddawać. Co jej pomaga przetrwać? To trzeba zobaczyć!

Kontrowersje wokół filmu "Dziewczyny z Dubaju" nadal trwają! To bardzo trudny czas dla Dody

Po wczorajszej relacji Dody, kiedy ze łzami wyznała, że razem z reżyserką Marią Sadowską nie mogą dokończyć prac nad filmem "Dziewczyny z Dubaju" opublikowała oświadczenie. Artystka po raz kolejny poinformowała, że nie ma już praw do pracy przy filmie i "nie ponosi odpowiedzialności za finalną wersję montażu filmu":

Dorota Rabczewska została wykorzystana i oszukana, mimo zapewnień ex męża i treści dokumentów, które dotyczą jej decyzyjności w 50 % ( sprawy artystyczne filmu ). Wszelkie problemy i niejasności generowane przez Pana Emila Stępnia, które do tej pory pojawiały się w związku z produkcją, Dorota wraz z pomocą opieki prawnej starała się nie upubliczniać, jednak podczas dzisiejszej sytuacji, artystka dowiedziała się że nie ma żadnych praw do dalszej pracy przy filmie, któremu poświęciła dwa lata życia.Mimo więc poświęconego czasu i szczerych chęci, Dorota Rabczewska nie ponosi odpowiedzialności za finalną wersję montażu filmu oraz zaprzestaje jego promowania w dniu dzisiejszym, gdyż zaistniała sytuacja jest niezgodna nie tylko z artystycznymi założeniami Doroty i Marii ale i poszanowaniem drugiego człowieka.- Management.

Teraz Doda opublikowała na Instagramie galerię zdjęć z prac nad filmem "Dziewczyny z Dubaju" i zapewnia, że nie zamierza się poddawać, a w trudnych chwilach wraca do wspomnień z planu:

Nie dajmy się 💜 w relacjach wyróżnionych „GIRLS TO BUY” wspaniałe chwile z planu.jak mi ciężko, wracam do nich🙏🏼

Słowa otuchy dla Dody przesyłają m.in. Julia Kuczyńska czyli Maffashion i Ola Ciupa, pisząc: Trzymam kciuki!!!!! 💪🏼.

Doda może liczyć też na wsparcie ze strony fanów, którzy wspierają ją i podkreślają, że jest bardzo silną kobietą i na pewno uda jej się przetrwać ten trudny czas.

Dacie rade kochana! 💜💪Nie jesteście same, a ja wiem, ze to co się Wam należy, nie ucieknie! Jestem z Tobą, silna kobieto ❤️❤️❤️ Wspieram ❤️❤️❤️🙌

Doda podczas wczorajszej relacji na Instagramie nie kryła emocji i mówiła wprost, że czuje się wykorzystana do promocji filmu "Dziewczyny z Dubaju". Jeszcze kilka tygodni temu artystka informowała, że mimo rozstania z Emilem Stępniem nadal będą łączyć ich sprawy zawodowe.

Czuję się wykorzystana, oszukana, wzięta do spółki do filmu tylko po to, by być twarzą tego, rozpromować, potem zbierać wszystkie cięgi, medialne liczne, pretensje, prawne i finansowe konsekwencje, a potem okazuje się, że nie mam żadnych praw, żadnego wpływu, wyrzuca się mnie jak śmiecia... Zamyka mi się drzwi przed nosem, do montażowni, w której siedziałam cały rok. I to ludzie, z którymi pracowałam przez cały rok. I reżyserce. Jak im nie jest wstyd?

Wygląda na to, że kontrowersje wokół filmu "Dziewczyny z Dubaju" szybko się nie zakończą. Emil Stępień w oświadczeniu dla serwisu plotek.pl w mocnych słowach odpowiedział na zarzuty Dody i Marii Sadowskiej:

Film jest już ukończony i zabezpieczony do dystrybucji w Polsce i poza jej granicami. Panie mogą bawić się w film, ale nie za pieniądze moje, jak i moich inwestorów. Maria Sadowska powinno skupić się na mniej wymagających filmach, a pani Rabczewska być wdzięczna, że na moich produkcjach przedłuża swoje medialne życie. Film jestem produktem biznesowym. Jak panie chcą się bawić, niech idą do Smyka - podsumował.