Doda pochwaliła się swoim szczęściem i zapowiada wielkie zmiany: "To jest dzień przełomowy"

Ostatnie miesiące to dla Dody pasmo sukcesów. Świetna płyta, piosenki okupujące czołówki notowań, triumfalny powrót do TVP i do tego szczęście w życiu prywatnym. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko. Właśnie gwiazda pochwaliła się kolejną wieścią, która z pewnością ucieszy jej fanów.

Doda zapowiada swój kolejny wielki projekt: "Będzie grubo"

Na Instagramie Dody pojawiło się krótkie stories, na którym widać pełną entuzjazmu piosenkarkę. Jak się okazuje, gwiazda właśnie opuściła budynek telewizji Polsat, w którym gościła w związku ze swoim kolejnym reality-show. Teraz już wiadomo, że program rzeczywiście dojdzie do skutku. Już jakiś czas temu gwiazda informowała o swoich planach, jednak teraz wróciła do swoich fanów z konkretami.

- Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że jest to dzień przełomowy. O - jestem tutaj, pod budynkiem Polsatu. W końcu żeśmy klepnęli nasze nowe reality, mamy koncepcję, mamy zaje*isty pomysł - powiedziała podekscytowana Doda.

Szczęśliwa gwiazda podczas relacji na InstaStories ujawniła także, kiedy rozpocznie nagrania do nowego reality-show. Kiedy program z Dodą trafi na antenę? Artystka uchyliła rąbka tajemnicy.

Także działamy - wchodzimy na plan. No i w czerwcu - och, będzie grubo! - powiedziała tajemniczo Doda.

Piosenkarka nie ujawniła dalszych szczegółów programu, jednak można się spodziewać, że będzie to naprawdę ciekawy format. Wygląda na to, że fani mogą już zacierać ręce. Trudno powiedzieć, o czym będzie nowe reality-show z Dodą w roli głównej. W poprzednim, zatytułowanym "Doda. 12 kroków do miłości" gwiazda randkowała z 12. mężczyznami, by znaleźć wśród nich swoją bratnią duszę, a może i miłość. Niestety, ta misja się nie powiodła, a sama piosenkarka po programie tłumaczyła, że nie poszła do niego, by szukać sobie męża.

Program "12 kroków do miłości" był hitem Polsatu, a widzowie z zapartym tchem śledzili losy Dody i kandydatów, których miała okazję w nim poznać. Czy kolejne reality show z udziałem gwiazdy również odniesie sukces? Tego jesteśmy pewni!

Czekacie na kolejne reality-show Dody?

