Już 31 grudnia 2022 zobaczymy Dodę podczas "Sylwestra z Polsatem". Artystka będzie miała aż trzy wyjścia, więc nic dziwnego, że przygotowania do występów idą pełną parą. Piosenkarka przyzwyczaiła nas do tego, że jej występy to nie tylko sam śpiew, ale i genialne show - wygląda na to, że tak będzie i tym razem. Doda razem z tancerzami szlifuje kroki, a tuż przed próbą przyłapali ją paparazzi. Gwiazda - jak zawsze - wyglądała genialnie. Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi.

Reklama

Zobacz także: Doda świętuje zdobycie Platynowej Płyty dla "Aquarii": "Nie było to dla mnie tak oczywiste"

Doda przyłapana przez paparazzi przed próbą do koncertu sylwestrowego

Ostatnia noc 2022 roku zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie przed nami sylwestrowe koncerty organizowane przez dwie duże stacje telewizyjne, które zawsze przyciągają przed telewizory wielu Polaków. Mnóstwo widzów czeka oczywiście na występ królowej polskiej sceny muzycznej, czyli Dody! Artystka pojawi się podczas "Sylwestra z Polsatem" i zaśpiewa nie tylko solo, ale także w trio z Marylą Rodowicz oraz Cleo.

Próby przed koncertem idą pełną parą, a tuż przed ostatnim, tanecznym treningiem, Dodę przyłapali paparazzi. Artystka była w doskonałym nastroju - zobaczcie sami!

Doda tego dnia postawiła na bardzo wygodną, ale też odważną jak na zimową aurę stylizację. Artystka wybrała bowiem szare dresy, czarny top, sweter Balenciagi za - bagatela - 6,5 tys. złotych, biało-czarną kurtkę oraz bardzo modne śniegowce. Nie zabrakło również luksusowego dodatku w postaci torebki marki Hermes - aby mieć ją w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Zobacz także: Ile gwiazdy zarobią w Sylwestra? Wyciekły stawki gwiazd. Doda i Rodowicz najwięcej

Kto już nie może się doczekać występu wokalistki podczas "Sylwestra z Polsatem"? Bo my jesteśmy pewni, że będzie to kolejne, genialne show w wykonaniu gwiazdy. (Tu możecie zobaczyć, jak Doda ćwiczyła na próbie).

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć Dody, wykonanych przez paparazzi!