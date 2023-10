Podczas sylwestra z Polsatem Doda po raz pierwszy nie była obecna podczas odliczania na scenie. Uciekła z niej w ostatniej chwili. Postanowiła odszukać Dariusza Pachuta i przyjaciół, którzy czekali na nią pod sceną:

Złapałam ich jak było 4,3 i mówię: jesteście! Tak, bo to są ludzie, z którymi chce wchodzić w Nowy Rok.

Jednak to zaledwie fragment wzruszającego wyznania Dody. Zobaczcie, co działo się za kulisami sylwestra i co zdradziła nam Doda.

Doda o Dariuszu Pachucie i kulisach Sylwestra z Polsatem

Doda podkreśla, że nie chce już medialnego związku, jednocześnie jednak wie, że nie uniknie wielu publikacji. Wszyscy zastanawiali się, czy zabierze ukochanego do Chorzowa, gdzie na scenie witała Nowy Rok. Owszem, Dariusz Pachut wspierał Dodę podczas Sylwestra Polsatu. Jak odnalazł się w jej medialnym świecie?

To nie jest mój świat, to jest moja praca. Mój świat jest zupełnie gdzie indziej - skwitowała krótko Doda w rozmowie z Party.pl

Nie chciała jednak zdradzić, co robiła po tym, jak skończył się telewizyjny koncert. Nie pozostawiła jednak nas, bez smaczków zza kulis sylwestra. Doda po raz pierwszy zrezygnowała ze swojej obecności na scenie. W ostatnich sekundach przed przywitaniem 2023 roku wpadła w ramiona ukochanego i przyjaciół:

Stałam sobie tak na tej scenie i było 10,9... A ja myślę : "Co ja tutaj robię? To nie są osoby, z którymi... - z całym szacunkiem, bo pracuje z nimi, dzielę scenę, ale to - nie są osoby, które jak będzie mi się coś działo, jak będę chora, jak będę czegoś potrzebowała, albo cokolwiek, będą przy mnie". I w ostatniej chwili zrobiłam zawrotkę na nodze i pierwszy raz w życiu po prostu uciekłam na backstage i zaczęłam szukać wszystkich - mojego menadżera, który jest moim przyjacielem wieloletnim, moich przyjaciół, mojego partnera, złapałam ich jak było 4,3 i mówię: "Jesteście!" Tak, bo to są ludzie, z którymi chce wchodzić w Nowy Rok - wyznała.

To nie wszystkie smaczki, które zdradziła nam Doda . Jeżeli chcecie poznać ich więcej, to koniecznie zobaczcie cały wywiad z artystką.

