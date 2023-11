Ślub Dody i Emila Stępnia już teraz można uznać za wydarzenie towarzyskie roku! A co ciekawsze - wydarzenie o którym nie wiedział nikt! W sobotę, 14 kwietnia, znienacka na Instagramie piosenkarki pojawiła się informacja, że wyszła za mąż za producenta filmowego. Następnie pokazała zdjęcia sukni i poinformowała, że odbyły się aż trzy śluby, w tym jeden cywilny, w Polsce. Wszyscy zastanawiają się teraz, czy artystka zrobi sobie sesję ślubną w jakimś magazynie lub udzieli wywiadu na temat małżeństwa. Doda zabrała głos w sprawie!

Zobacz: Zobaczcie, jak wygląda hiszpańskihotel, w którym Doda wzięła ślub!

Być może niektórzy będą zawiedzeni, ale Doda nie ma zamiaru opowiadać o swoim małżeństwie, na pewno też nie będzie sesji ślubnej z Emilem! Gwiazda, nauczona doświadczeniem, nie ma zamiaru robić ze swojego małżeństwa show dla mediów:

Ślub Dody odbył się w Hiszpanii, uczestniczyli w nim tylko najbliżsi pary (było 50 gości), którzy ponoć nie mieli pojęcia, że jadą na jej wesele. Jak wyglądała cała ceremonia? Doda zdradziła jej szczegóły na własnych zasadach, publikując filmy i zdjęcia na swoich social mediach.

Pytacie mnie, czemu ukrywałam swój związek tyle czasu. Bo chciałam dać czas w końcu sobie. Chciałam pierwszy raz odkąd 20 lat temu stałam się osobą publiczną, móc przeżywać rodzące się uczucie nie na oczach wszyskich. Dać mu szansę, żeby rodziło się w spokoju i bez pośpiechu. Żeby przeżyło. Dać mu szansę, żeby rosło z dala od mediów, plotek, hejtu i ciekawskich życzących mi źle i moich starych błędów. Dać mu szansę, by urosło w siłę na tyle, bym wiedziała, że kocham i jestem kochana NAPRAWDĘ. Teraz po wielu sprawdzianach i doświadczeniach, które zbliżały mnie do męża, wiem, że dam radę przezwyciężyć wszystko. I choć chciałoby się w końcu wykrzyczeć całemu światu: jestem szczęśliwa! Kocham i jestem kochana to wiem, że moja praca nie jest przyjaznym środowiskiem dla uczuć. Kochani fani! Spełniły się Wasze życzenia dla mnie. Znalazłam prawdziwą miłość zbudowaną na początku tylko na przyjaźni, szacunku, lojalności i zaufaniu. Właśnie dlatego ją ukrywałam - wybaczcie mi, ale było warto ???? Dziękuję wszystkim, którzy dotrzymali tajemnicy i do końca nie pisnęli słówka ???? Chociażby Pani z urzędu stanu cywilnego w Ciechanowie, która udzielała nam ślubu tygodnie temu! Księżom z zakonu z Sandomierza za dwie piękne uroczystości. Dziękuje za piękną suknię @berta i tygodnie przymiarek w @madonnasuknieslubne w Warszawie. Dziękuję moim 50 gościom za niezapomniany i piękny weekend. Dla fanów szykuję niezwykłą niespodziankę, a póki co dzielę się z Wami moim sercem.