W kolejnej części przemówienia Kasia skupiła się na tym, co o Dodzie mówił jej Emil.

"Emil powiedział mi, że on kocha Dodę tak mocno, że dla niej oddałby wszystko, co ma. I ja sobie pomyślałam, że to są to takie te puzzle. Dwa dni temu, po kolejnej kłótni z Emilem przez telefon, Doda odłożyła telefon i powiedziała: "Jakim on jest aniołem, on mnie kocha", cytuje słowa Dody jej świadkowa Kasia.