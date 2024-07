Jakie rady dla Kasi Moś, reprezentantki Polski na Eurowizji 2017 ma Doda, która w tym roku świętuje 18-lecie na scenie? Artystka doskonale wie o tym, że nie może doradzać komuś, kto ma zupełnie inny charakter niż ona. Ale proponuje Kasi Moś, by zajrzała w głąb siebie i zastanowiła się, co chce przekazać innym ludziom. To naprawdę ważne słowa!

Kasia Moś i Doda na preselekcjach.

