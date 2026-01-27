Doda dokonała niemożliwego i swoim uporem w walce o dobro zwierząt doprowadziła do zamknięcia dwóch patoschornisk, które od lat pozostawały bezkarne, dopuszczając się nagminnych okrucieństw wobec psów. Tym razem znów nie wstrzymała się od zabrania głosu.

Doda wystosowała apel z terminem wykonania

Po wielkim sukcesie, jakim było doprowadzenie do zamknięcia patoschronisk w Bytomiu oraz Sobolewie wokalistka na bieżąco udostępnia publicznie lokalizacje schronisk, które wymagają pomocy, kontroli lub interwencji. Dziś zdecydowała się zabrać głos o kolejnym rażącym postępowaniu w jednym ze schronisk, tym razem w Płocku.

Doda zdemaskowała dramatyczne niedociągnięcia organizacyjne w Płocku, opowiadając o nich na InstaStories i nie przebierając w słowach.

Chcecie poznać wyższy poziom ku*****a? Proszę bardzo. Wysyłałam do schroniska w Płocku maty termoizolacyjne na prośby wolontariuszy oraz całą paletę, nie wiem, 800 kilogramów karmy. Pamiętajcie, że wysyłając jednemu schronisku, nie mogę wysłać innemu, więc ktoś cierpi. Do tej pory, a było to dwa tygodnie temu, kiedy rozpoczęłam całą akcję pomocy schroniskom, nie ocieplili (...) tych bud, a psy się trzęsą z zimna, a idą kolejne mrozy przekazała wokalistka.

Dalej piosenkarka zwróciła się do osób zajmujących się schroniskiem w Płocku.

Ja naprawdę jestem elegancka jeszcze. I Płock, daję wam szansę. 2-3 dni. Bo mój w***w jest mocniejszy niż mój psychiczny stan, który jest ciężki od jakiegoś czasu. Ale jeżeli wy dostajecie dary, inne schronisko przez was ich nie dostaje, a wy (...) nie pomagacie psom, nie wykorzystujecie dobrej woli ludzi i pokazujcie taki brak wdzięczności, pracowitości i organizacji, to my wam zaraz (...) zrobimy drugi Sobolew. 3 dni, od teraz stanowczo dodała gwiazda.

Internauci nie zostają obojętni

Doda udostępniła też post, w którym schronisko w Płocku publicznie chwali się przyjęciem darów. W komentarzach nie zabrakło słów czujnych internautów, którzy natychmiastowo rozliczyli zarządzających miejscem z niewywiązania się ze swoich podstawowych obowiązków.

Przez tyle czasu, schronisko nie poczyniło nic, aby poprawić warunki sierściuchom. Te boksy powinny już dawno być ocieplone. Audyty powinny być przeprowadzone, bo to dziwne trochę. Non stop co zima jest ten sam apel i tak już przez dobrych kilka lat napisał jeden z internautów.

