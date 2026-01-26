W ostatnich tygodniach z mediów nie znika temat polskich pataschronisk, w których od lat dochodzi do wielu okrucieństw dokonywanych na bezbronnych zwierzętach. Twarzą akcji stała się Doda, która zaczęła od aktywnej pomocy bezdomnym psom w obliczu mrozów, a skończyła na odkrywaniu i nagłaśnianiu skandalicznych sytuacji w niektórych schroniskach. Temat bardzo szybko stał się popularny zarówno w mediach, jak i wśród gwiazd. Swój głos w sprawie zabrała teraz Ewa Chodawkowska.

Ewa Chodakowska nie wytrzymała. Stanowczy komentarz ws. patoschronisk

Walka o zwierzęta w patoschroniskach zyskała na rozgłosie głównie dzięki Dodzie, która osobiście zaczęła pomagać potrzebującym schroniskom, a następnie nagłaśniać ogromne nieprawidłowości w funkcjonowaniu części z nich. Jej codzienne zaangażowanie poskutkowało ogromnym nagłośnieniem sprawy w mediach, a także realnym zamknięciu m.in. patoschroniska w Sobolowie. Po tygodniach wyniszczającej walki o zwierzęta Doda zdecydowała się ostatecznie wycofać z dotychczasowych działań ze względu na swoje zdrowie psychiczne.

Głos w sprawie patoschornisk zdecydowała się zabrać również Ewa Chodakowska. Swój wpis rozpoczęła refleksją na temat krzywdzenia przez ludzi zwierząt.

Człowiek przestaje być człowiekiem w chwili, gdy świadomie krzywdzi słabsze istoty. Od tej chwili nie jest już „zagubiony”. Jest kreaturą. Pasożytem moralnym. Kimś, kto wyzbył się człowieczeństwa na własne życzenie. napisała Chodakowska

Dalej gwiazda nie przebierała w słowach, wprost odnosząc się do ludzi nie mających moralnych granic wobec wyrządzania zwierzętom realnej krzywdy dla swojej korzyści.

Nikt nie rodzi się potworem. Ale potworem można się stać - z wyboru, z chciwości, z pogardy wobec życia. I wy wszyscy krzywdzący, właśnie ten wybór podjęliście. Gardzę wami.

Dalej Chodakowska wprost nawiązała do działalności patoschronisk, nie szczędząc ostrych słów.

Jesteście kreaturami, które podszywają się pod człowieka, które podszywają się pod empatię, tworzą patoschroniska, żerują na współczuciu i kradną pieniądze kosztem cierpienia istot, które nie mają głosu, nie mogą się obronić.. Wykorzystujecie ich ból jak walutę. Ich strach jak narzędzie. Ich śmierć jak „koszt operacyjny”.

Ewa Chodakowska domaga się sprawiedliwości i apeluje o kary dla prowadzących patoschroniska

Ewa Chodakowska nawiązała też do bezkarności osób od lat czerpiących zyski z cierpienia zaniedbanych zwierząt w patoschroniskach.

Domagam się realnych konsekwencji prawnych dla każdego sadysty i każdej sadystki, którzy nazywają się „ratownikami”, a w rzeczywistości są oprawcami w rękawiczkach z „logo POMOCY”. Nie kontroli na pokaz. Nie upomnień. Wyroków. Zakazów. Odpowiedzialności karnej!!!

Wpis zakończyła bez ogródek i owijania w bawełnę, podkreślając tym samym, jak przejmujący jest dla niej omawiany problem.

Wasze czyny nie ma żadnego wytłumaczenia. Mam nadzieje, że za życia nie uciekniecie od konsekwencji! I mam głęboką nadzieję, że miejsce w piekle macie dawno zaklepane! podsumowała Ewa Chodakowska

