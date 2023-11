Doda i jej mąż, Emil Stępień, planują powiększenie rodziny? Od kiedy piosenkarka zdradziła, że wyszła za mąż media i fani zastanawiają się, czy przyszedł czas na dziecko. Jeszcze kilka lat temu Doda w wywiadach mówiła wprost, że nie chce zostać mamą.

Nie chcę mieć dzieci, ponieważ uważam, że unieszczęśliwiłabym tę osobę. Życie, które bym mu zaserwowała, nie byłoby odpowiednie. Dzieci powinny mieć osoby, które są w stanie oddać się w pełni, 24 godziny godziny temu dziecku. To nie jest zabawka, to nie jest szczeniak, to nie jest chimera na chwilę. To jest ciężka praca matki na cały etat. Do końca życia. Ja jako artystka nie byłabym w stanie tego zrobić - mówiła kiedyś w wywiadzie dla "Gali".