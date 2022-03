Tysiące fanów czeka na premierę filmu "Dziewczyny z Dubaju", która odbędzie się pod koniec listopada. Teraz w końcu możemy zobaczyć choć część tego, co będzie nas czekało w kinie! Właśnie do sieci trafił oficjalny trailer filmu, którym pochwalił się również na swoim Instagramie Emil Stępień. Także Doda, która obecnie przebywa w Portugalii pochwaliła się zwiastunem, jednak zaznaczyła, że nie wszystko jest takie, jak chciała. Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Wojna Dody i Emila Stępnia coraz ostrzejsza: "Znęcałeś się nade mną, zostaw moją matkę w świętym spokoju" Oficjalny zwiastun filmu "Dziewczyny z Dubaju" trafił do sieci! Wokół filmu "Dziewczyny z Dubaju" ostatnio jest sporo emocji. Wszystko za sprawą sporu, jaki toczy się pomiędzy Dodą, a jej byłym partnerem, Emilem Stępniem . Odkąd piosenkarka i reżyserka filmu, Maria Sadowska nie zostały wpuszczone do montażowni, aby dokonać ostatecznego montażu filmu, rozpętała się medialna burza. Doda publicznie nie szczędzi gorzkich słów w kierunku byłego partnera - podczas konferencji prasowej zorganizowanej w miniony wtorek dowiedzieliśmy się między innymi, że związek z Emilem Stępniem bardzo odbił się na psychice piosenkarki. - Byłam na dnie, miałam najgorsze myśli. I Emil dobrze wie, że prawie przypłaciłam je życiem. On dobrze o tym wie - mówiła Doda. Z kolei Emil Stępień odpiera ataki byłej partnerki i nawet zapowiedział, że po premierze filmu "wszyscy dowiedzą się, jaka jest Dorota Rabczewska" i podkreśla, że te informacje to będzie "napalm dla niej". - Do czasu premiery będę milczał. Potem dowiecie się Państwo kim jest p. Dorota Rabczewska. To będzie napalm dla niej - napisał Emil Stępień w jednym z komentarzy na swoim...