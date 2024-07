1 z 8

Doda wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie żyje całkiem luksusowo! Wokalistka wyruszyła za Ocean, ponieważ gra tam krótką trasę koncertową. Co ciekawe, w tym samym czasie jeden z koncertów zagrał tam Nergal, ale byli narzeczeni na pewno się tam nie spotkali. Na zdjęciach, które Doda zamieszcza widać jednak, że bardzo jej się tam powodzi i żyje bardzo luksusowo. Artystka zaprzyjaźniła się z jedną z pań, która brała udział w programie "Żony Hollywood" i odwiedziła jej nowy dom. Helena Deeds zaprosiła Dodę do siebie i spędziły miły wieczór, a przy okazji Rabczewska zrobiła kilka zdjęć. Warto wspomnieć o tym, że podczas pobytu w USA Doda promuje polską modę. Czarna sukienka pochodzi z kolekcji Emente i kosztuje 690 zł! Zobaczcie te gorące fotki!

