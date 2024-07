1 z 6

Paparazzi spotkali Dodę z koleżanką na spacerze. Jak piosenkarka wygląda na co dzień? Gwiazda kocha łączyć sportowy styl z elegancją. Do koronkowej bluzki, krótkich szortów i sportowych butów dobrała drogą torebkę Yves Saint Laurent, z którą pojawiła się również na konferencji Opola 2016. Cena tej torebki to ok. 3 tysiące złotych! Podoba Wam się styl gwiazdy?

Doda już niedługo pojawi się na Festiwalu w Opolu. 5 czerwca wystąpi podczas koncertu Złote Opole, gdzie będzie rywalizować z największymi polskimi gwiazdami. Artystka szykuje spore show, które powinno zaskoczyć widzów. Czekacie na jej występ?

