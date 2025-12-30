Doda, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek, po ponad dekadzie nieobecności wraca na sylwestrową imprezę Telewizji Polskiej. Artystka w ostatnich latach występowała na Sylwestrze konkurencyjnej stacji, jednak teraz wraca do TVP z widowiskiem, które ma zaskoczyć wszystkich widzów. Artystka zapowiada spektakularne show na wydarzeniu "Sylwester z Dwójką 2025", które odbędzie się w Katowicach.

"Ludzki żyrandol", czyli co naprawdę szykuje Doda na Sylwestra TVP?

Jak informuje "Super Express", głównym elementem sylwestrowego show Dody ma być efektowny powrót do motywu żyrandola, znanego z występu artystki z 2008 roku. Wtedy Doda wyszła z ogromnego żyrandola leżącego na scenie. Tym razem jednak planuje coś znacznie bardziej ryzykownego - zamierza wyłonić się z wiszącego, stworzonego z ludzi żyrandola.

W 2008 roku, występując na Sylwestrze TVP we Wrocławiu, wychodziłam z wielkiego żyrandola, który leżał na scenie. Teraz postanowiłam również wyjść z żyrandola, ale tym razem będzie on wisiał i będzie ludzkim żyrandolem. Będzie stworzony z ludzi. Akrobaci od miesiąca ćwiczą, jak być żyrandolem. Są w to zaangażowani kaskaderzy i alpiniści - zdradziła Doda dla SE

Artystka ma również wystąpić w specjalnym kostiumie inspirowanym tym, który nosiła podczas wspomnianego występu w 2008 roku. Całość będzie więc nie tylko technicznie zaawansowanym show, ale też nostalgiczną podróżą dla fanów.

Gdzie odbędzie się Sylwester z Dwójką 2025?

Impreza "Sylwester z Dwójką 2025" odbędzie się przed kultowym Spodkiem w Katowicach. To właśnie tam zostanie zbudowana ogromna, efektowna scena, na której wystąpią największe gwiazdy polskiej i światowej muzyki.

Transmisja widowiska rozpocznie się w TVP2 31 grudnia o godzinie 19:50. Zgromadzeni przed sceną widzowie oraz miliony osób przed telewizorami będą mogli na żywo śledzić pełne emocji show, jakie zapowiada Doda.

Kto jeszcze wystąpi na scenie w Katowicach?

Obok Dody na katowickiej scenie pojawi się cała plejada gwiazd. Wśród artystów zaproszonych przez TVP znaleźli się m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Roxie Węgiel, Viki Gabor czy zespół Ich Troje.

Zagraniczną gwiazdą Sylwestra z Dwójką będzie brytyjski wokalista Sting. Całość zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie muzyczne, gromadzące artystów z różnych pokoleń i stylów muzycznych.

Doda/Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

