W piątkowy wieczór Doda postawiła na białą koszulę o wyraźnie oversizowym kroju. Koszula została starannie wpuszczona w spodnie z wysokim stanem. To fason szeroki z zakładkami z przodu, które dodają objętości i podkreślają talię. Nogawki są obszerne, w duchu męskiego garnituru, co świetnie kontrastuje z delikatniejszą górą. Na głowie artystki pojawił się zaś czarny toczek. Całość to prawdziwa elegancja i klasa - iście paryski look!

Doda na EnergaCAMERIMAGE. Co założyła drugiego dnia?

Następnego dnia Doda zaprezentowała się w jaśniejszym wydaniu, wybierając waniliowy, oversize’owy garnitur - jeden z najgorętszych trendów sezonu. Ten zestaw także uzupełniła toczkiem, który stylistki i trendsetterki uznają za najmodniejsze nakrycie głowy tej jesieni.

Jej obecność na festiwalu miała konkretny powód. Doda została zaproszona osobiście przez dyrektora imprezy, co pokazuje, że gwiazda nieustannie cieszy się uznaniem w świecie sztuki także poza sceną muzyczną. Podczas wydarzenia wręczyła również Markowi Żydowiczowi specjalną nagrodę za całokształt twórczości.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Dody z EnergaCAMERIMAGE!

fot. Dominik Kowalski

fot. Dominik Kowalski

fot. Dominik Kowalski

Fot. Katarzyna Chojnacka

fot. Olek Urbański

fot. Ewelina Kamińska

Fot. Witek Szydłowski

Zobacz także: