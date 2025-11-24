Reklama

W piątkowy wieczór Doda postawiła na białą koszulę o wyraźnie oversizowym kroju. Koszula została starannie wpuszczona w spodnie z wysokim stanem. To fason szeroki z zakładkami z przodu, które dodają objętości i podkreślają talię. Nogawki są obszerne, w duchu męskiego garnituru, co świetnie kontrastuje z delikatniejszą górą. Na głowie artystki pojawił się zaś czarny toczek. Całość to prawdziwa elegancja i klasa - iście paryski look!

Doda na EnergaCAMERIMAGE. Co założyła drugiego dnia?

Następnego dnia Doda zaprezentowała się w jaśniejszym wydaniu, wybierając waniliowy, oversize’owy garnitur - jeden z najgorętszych trendów sezonu. Ten zestaw także uzupełniła toczkiem, który stylistki i trendsetterki uznają za najmodniejsze nakrycie głowy tej jesieni.

Jej obecność na festiwalu miała konkretny powód. Doda została zaproszona osobiście przez dyrektora imprezy, co pokazuje, że gwiazda nieustannie cieszy się uznaniem w świecie sztuki także poza sceną muzyczną. Podczas wydarzenia wręczyła również Markowi Żydowiczowi specjalną nagrodę za całokształt twórczości.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Dody z EnergaCAMERIMAGE!

Doda CKK
fot. Dominik Kowalski
CKK Ścianka Dorota Rabczewska, Doda
fot. Dominik Kowalski
CKK Ścianka Dorota Rabczewska, Doda
fot. Dominik Kowalski
CKK Gala zamknięcia Dorota Rabczewska, Doda
Fot. Katarzyna Chojnacka
CKK Gala zamknięcia Żydowicz Doda
fot. Olek Urbański
CKK Gala zamknięcia Dorota Rabczewska, Doda
fot. Ewelina Kamińska
CKK Gala zamknięcia Dorota Rabczewska, Doda
Fot. Witek Szydłowski

