Doda zachwyciła na EnergaCAMERIMAGE. Artystka pojawiła się w zjawiskowych stylizacjach
W miniony weekend na czerwonym dywanie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE pojawiła się jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki, czyli Doda! Artystka, słynąca z odważnych wyborów modowych i silnej osobowości, skupiła na sobie uwagę fotoreporterów oraz gości wydarzenia. Wszystko za sprawą efektownych stylizacji.
W piątkowy wieczór Doda postawiła na białą koszulę o wyraźnie oversizowym kroju. Koszula została starannie wpuszczona w spodnie z wysokim stanem. To fason szeroki z zakładkami z przodu, które dodają objętości i podkreślają talię. Nogawki są obszerne, w duchu męskiego garnituru, co świetnie kontrastuje z delikatniejszą górą. Na głowie artystki pojawił się zaś czarny toczek. Całość to prawdziwa elegancja i klasa - iście paryski look!
Doda na EnergaCAMERIMAGE. Co założyła drugiego dnia?
Następnego dnia Doda zaprezentowała się w jaśniejszym wydaniu, wybierając waniliowy, oversize’owy garnitur - jeden z najgorętszych trendów sezonu. Ten zestaw także uzupełniła toczkiem, który stylistki i trendsetterki uznają za najmodniejsze nakrycie głowy tej jesieni.
Jej obecność na festiwalu miała konkretny powód. Doda została zaproszona osobiście przez dyrektora imprezy, co pokazuje, że gwiazda nieustannie cieszy się uznaniem w świecie sztuki także poza sceną muzyczną. Podczas wydarzenia wręczyła również Markowi Żydowiczowi specjalną nagrodę za całokształt twórczości.
Zobaczcie najnowsze zdjęcia Dody z EnergaCAMERIMAGE!
Zobacz także: