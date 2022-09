Już od 2 września będziemy mogli śledzić losy nowych bohaterów hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jak już wiemy, w piątej edycji reality show wystąpią sami panowie - Jan, Marek, Łukasz, Krzysztof i Grzegorz. Czy wszyscy rolnicy odnajdą swoje szczęście i zakochają się w tej jedynej? Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas. Teraz jednak możemy zobaczyć m.in. ile listów dostali uczestnicy show! W sieci pojawił się już zwiastun pierwszego odcinka "Rolnik szuka żony"! Zwiastun programu "Rolnik szuka żony" W zwiastunie pierwszego odcinka Marta Manowska przekazuje listy rolnikom, którzy wystąpią w 5 edycji programu. (...) to jest piąty sezon, nie wiem kiedy ten czas minął, ale ten program zawsze jest inny, bo zawsze są to inne historie, nowi bohaterowie, nowe wątki- przyznaje Marta Manowska. A co prowadząca mówi o nowych bohaterach "Rolnika"? Bardzo mnie to cieszy, że nacisk wszystkich bohaterów jest bardzo duży na uczciwość. Są bardzo zdecydowani, bardzo konsekwentni, są bardzo szczerzy i uczciwi. Zobaczcie ZWIASTUN pierwszego odcinka programu "Rolnik szuka żony"! Któremu rolnikowi będziecie kibicować w piątej edycji show? Macie już swojego faworyta? Zobacz także: Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony": "Byłam nieszczęśliwie zakochana" Zwiastun programu "Rolnik szuka żony". Będziecie oglądać nową edycję show?