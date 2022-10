Doda ma niespodziankę dla fanów! "Dopięłaś swego". Czekali na to tyle lat

Już jest nowa okładka płyty Dody z zespołem Virgin! Jak się prezentuje? Zobaczcie! Nowa płyty Dody z zespołem Virgin nazywa się "Choni" - czyta się " czoni". Co to oznacza? Na razie jeszcze tego nie wiemy, ale tytuły płyt Virgin zawsze są oryginalne i zaskakujące! Nowy album, j ak zapowiada wokalistka, jest to powrót do korzeni i ostrzejszych brzmień. Płyta trafi do sprzedaży już 10 listopada, znajdzie się na niej sześć premierowych utworów oraz znane już wszystkim hity ! Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy po ponad 10 latach przerwy i po 12 latach od wydania ostatniej płyty "Ficca". Zobacz: Co pomaga w nauce – jedzenie i muzyka, które poprawiają koncentrację i pamięć Z okazji premiery płyty 10 listopada Doda wraz z zespołem wystąpi w Warszawie w Hard Rock Cafe. Z kolei 22 listopada zagra podczas wielkiej gali w TVP! Zobacz także: Doda ogłosiła datę premiery nowej płyty Virgin! To wielki powrót po 10 latach! Nowy album promuje piosenka "Niebezpieczna Kobieta". Doda promuje nową piosenkę z zespołem Virgin.