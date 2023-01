Doda ma już dość stereotypowych komentarzy. Mówi o infantylności i głupocie. O co chodzi?

Roksana Węgiel za kilka dni będzie świętowała swoje 18. urodziny i zaledwie kilka dni przed tym ważnym wydarzeniem zaskoczyła naprawdę odważną stylizacją. Nawet fanki są zaskoczone i spodziewają się, że najnowsza płyta młodej artystki nie będzie tak grzeczna jak poprzednie. Nowy look Roksany Węgiel niektórzy internauci porównali do stylizacji, jakie nosi Doda. Faktycznie wyszło podobnie? Roksana Węgiel szokuje nowym wizerunkiem! Roksana Węgiel dokładnie 11 stycznia 2023 roku stanie się pełnoletnia i być może wtedy jej odważne stylizacje nie będą wzbudzać aż takich kontrowersji. Do tej pory nastolatka niemal od początku kariery musiała mierzyć się z zarzutami, że wybiera zestawy, w których wygląda bardzo poważnie, a w ostatnim czasie nastolatka uległa trendom na odważne eksponowanie figury. Najnowszy look Roksany Węgiel zaskoczył nawet jej wiernych fanów, którzy spodziewają się, że nastolatka na dobre porzuci "grzeczny wygląd". W komentarzach pojawiło się też mnóstwo porównań do Dody : Mi się wydaje, że Roksana chce wyglądać jak Doda Niczym Doda 🔥 Coś czuję, że to nie będzie grzeczna płyta🔥🤟 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE 💎 (@roxie_wegiel) Zobacz także: Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciem w zjawiskowej sukience, a wszyscy patrzą na jej stopy! Niektórzy internauci stanęli w obronie Roksany Węgiel i piszą wprost, że chodzi o sesje, a piosenkarka na co dzień nie nosi tak odważnych stylizacji. Chce wyglądać jak dorastająca dziewczyna 🤨 to tylko sesja nie chodzi...