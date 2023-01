Doda cała na różowo. Wraca do koloru, który pokochała przed laty 

Doda opublikowała na Instastory relację z krótkiej sesji w windzie i zaskoczyła swoich fanów stylizacją. Artystka pozuje cała na różowo. Czyżby gwiazda planowała wrócić do stylu, który był jej znakiem rozpoznawczym na początku kariery? Fani Dody doskonale pamiętają jej cukierkowe stylizacje, a teraz gwiazda wraca do różu, ale robi to w wielkim stylu. Zobaczcie tę stylizację!

Doda zaskakuje w różowej stylizacji! Wyszło odważnie!

Doda w ostatnim czasie wybierała odważne stylizacje, ale kolorem dominującym zdecydowanie nie był róż, choć to właśnie ten kolor uwielbiała gwiazda przez długi czas niemal od początku swojej kariery. Teraz wygląda na to, że landrynkowy look w stylu Barbie, który już od jakiegoś czasu wraca do łask znów przypadł Dodzie do gustu. Artystka zaprezentowała się podczas krótkiej sesji, na której pozuje ubrana cała na różowo. Ten landrynkowy look nie ma jednak nic wspólnego z kiczem, a Doda prezentuje się rewelacyjnie w tym zestawie. Sami spójrzcie!

Instagram @dodaqueen

Na uwagę zasługują ultra dopasowane błyszczące legginsy połączone z butami. Ten model nieustannie promowała Kim Kardashian, która uwielbiała te słynne już legginsy od Balenciagi za 13 tys. zł. Ten model perfekcyjnie opina ciało i eksponuje sylwetkę. Doda prezentuje się w nich doskonale!

Instagram @dodaqueen

Total look z różem roli głównej pokochały też światowej sławy gwiazdy jak Jessica Alba, Julia Roberts czy Kim Kardashian. Jak widać landrynkowy look już od jakiegoś czasu podbija nawet czerwony dywan. Zobaczcie więcej zdjęć Dody w różowym zestawie. Sądzicie, że artystka teraz częściej będzie nosiła stylizacje z różem w roli głównej?

Instagram @dodaqueen