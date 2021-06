Doda już zapomniała o rozwodzie? Gwiazda zdecydowała się na wieczorne wyjście w odważnej stylizacji

Sukienki w kwiatki to zdecydowany hit sezonu, ale tego lata koniecznie te w stylu vintage! Gwiazdy kochają ten styl i coraz częściej wybierają takie fasony. Dokładnie taką nosi Doda! Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda! Wiemy skąd jest jej kreacja i ile kosztuje! Sukienka Dody to must-have lata 2019! Dorota Rabczewska-Stępień , najodważniejsza z gwiazd polskiego show biznesu, od zawsze wie jak przyciągnąć wzrok swoimi spektakularnymi kreacjami . Zarówno na scenie jak i w codziennych stylizacjach zawsze przemyca największy hit sezonu! Jej ostatnie modowe zestawy są bardzo kobiece i romantyczne. Tym razem nie mogło zabraknąć w jej garderobie sukienki w stylu vintage. Wyświetl ten post na Instagramie. Jak mi się w głowie nie mieszczą komentarze typu : małżeństwo cię odmieniło ,przy mężu wypiękniałas, dzięki mężowi to inna ,lepsza Doda. I piszą to głownie kobiety🤦🏼‍♀️Dziewczyny, nie uzależniajcie swojej wartości od mężczyzny. To wspaniałe mieć kogoś kto Cię bezinteresownie kocha i akceptuje ale nie utrwalajmy SAME przekonania ,ze tylko przy facecie kobieta ewoluuje i się uszlachetnia. A co jeżeli jutro się rozwiodę ? Nie będę już nic wartą,niepełną kobietą? Bzdura . Każda z Was ,singielka ,rozwódka ,mężatka czy stara panna jest warta tyle ile sama jest z siebie dać . Mężczyzna może to tylko docenic albo nie🤷🏼‍♀️dlatego w porę uciekajcie od toksycznych idiotów żeby nie zabrali Wam tego co z Was najlepsze! Poprawiam Wam wszystkim korony ! Piersi do przodu ,do góry nos ! Los idzie na Was ,to Wy na los! Kobieta jest siłą😈 ! Post udostępniony przez...