Doda zaprezentowała teledysk do singla "Niebezpieczna kobieta"! Jakiś czas temu okazało się, że wokalistka powraca na scenę wraz z zespołem Virgin! To dzięki występom właśnie z tą ekipą Doda stała się jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Kto nie zna takich przebojów jak "Dżaga" czy "2 bajki"? Rabczewska podkreśla, że reaktywacja zespołu nastąpiła głównie z chęci grania znowu muzyki rockowej, z pazurem. Dzięki zespołowi Virgin mogła tworzyć to, co kocha najbardziej!

Będąc u nas w redakcji Doda zapowiedziała, że już niebawem zobaczymy ją w filmie "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", na co czekają wszyscy fani! To jednak nie koniec rewelacji. Piosenka wiodąca filmu to "Niebezpieczne kobiety", którą wykonuje artystka. W środowy poranek Doda zaprezentowała wszystkim seksowny, a jednocześnie rockowy teledysk do tego singla. My jesteśmy pod wrażeniem i na taki powrót Dody czekaliśmy! A Wy? Jak Wam się podoba?

Tekst piosenki "Niebezpieczne kobiety"

Ktokolwiek widział

Ktokolwiek wie

O tych co skradli serce me

Gdzie moi mili

Dla których ja

Codziennie w płomień, w ogień szłam?

Uwolnij mnie! /2x

Nieposkładani jak puzzle w grze

My nie stworzymy obrazków z mew

Z zachodów słońca

Z poranków gdy lubieżnie patrzę, kiedy śpisz

Uwolnij mnie! /2x

Dotyk twój

Nie chce serca zamyka

Jak serc /4x

Zamykam je

Za dużo przeszłam

Za dużo wiem

Weź ja ze sobą bo drażni mnie

Tę cała miłość

Jak zwał, tak zwał

Na pamięć znam

Tyle Kenów jak ta lalalalala

Finał znam

Każdy kocha jak ta lalalal

Finał znam

Innym rytmem

Serce gra

Tyle Kenów jak ta lalalala

Co mi tam!

Teledysk Dody do piosenki "Niebezpieczne kobiety"

