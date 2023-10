Doda i Dariusz Pachut nie szczędzą sobie czułości. Najlepszym tego dowodem są zdjęcia, jakie wylądowały na instagramowym profilu podróżnika. Pod zdjęciami posypały się liczne komentarze fanów. Ci dostrzegają, że ich ulubienica wręcz promienieje.

Doda na wakacjach z Dariuszem Pachutem

W ostatnim czasie popularna wokalistka miała sporo na głowie. Najpierw Doda wystąpiła podczas finału Miss Polonia 2023, a potem na zamknięciu Igrzysk Europejskich 2023. Na każdym z tych wydarzeń dała wokalny i taneczny popis oraz zachwyciła swoich fanów niesamowitym show. W międzyczasie ruszyły nagrania do nowego programu z udziałem Dody, "Dream Show". Ta więc nie ukrywa, że jest zmęczona natłokiem obowiązków. Jakiś czas temu w wywiadzie z Party.pl zaznaczała także, że nie ma teraz przestrzeni na kolejny, egzotyczny wyjazd ze swoim ukochanym. Para jednak znalazła czas na lokalne atrakcje!

W miniony weekend Doda i Dariusz Pachut relaksowali się na podwarszawskiej plaży, nad Zalewem Zegrzyńskim. Wówczas przebieg wolnego dnia z chęcią relacjonowali za sprawą Instagrama. Nie inaczej było tym razem. Zakochani wybrali się do Władysławowa - nie bez powodu właśnie tam. W niedzielny wieczór to nad polskim morzem Doda zagra swój koncert. Jednak przed nim para znalazła czas na wypoczynek we dwójkę oraz piękny zachód słońca.

Doda i Dariusz Pachut jak zawsze w swoim towarzystwie bawili się jak dzieci:

- #powercouple - napisał sportowiec.

Pod postem posypały się liczne komentarze zachwyconych fanów:

- Bardzo się Cieszę, że Doda jest przy Tobie szczęśliwa - Doda na koncertach wygląda jak milion dolarów, ale to przy Tobie jest najpiękniejsza... kiedy widać, że jest szczęśliwa. - Super są te foty !!!! Takie naturalne!!! O to chodzi, żeby się cieszyć życiem. - Brakuje tylko dzieciaczków:)

Widać, że ta dwójka świetnie czuje się w swoim towarzystwie!

