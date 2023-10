Doda nie ukrywa, że jest zakochana, ale naprawdę martwi się o partnera, który ma niebezpieczną pasję. Dariusz Pachut na swoich ostatnich wyprawach zjeżdżał z najwyższych wodospadów świata. Po dramatycznym wypadku Kacpra Tekieli artystka nie ukrywa, że ma poważne obawy przed kolejnymi podróżami partnera. Postawiła ukochanemu ultimatum?

Doda po ostatnich związkach, które kończyły się burzliwymi rozstaniami w końcu znalazła szczęście u boku podróżnika Dariusza Pachuta. Ukochany artystki, który jest byłym policjantem i ratownikiem pokochał ekstremalne wyprawy, ale Doda nie ukrywa, że naprawdę obawia się o swojego partnera. Kiedy straciła z nim kontakt podczas czerwcowej wyprawy było to dla niej trudne przeżycie. Teraz sama mówi o niebezpiecznej pasji partnera i jej reakcji na kolejne wyprawy:

Wszystkich nas, z ludzi z pasją, niby ciągnie do realizowania naszych różnych celów, ale w głębi duszy chcemy, żeby ta bliska osoba się nami interesowała i powiedziała nam: "Nie jedź, pobądź ze mną". Bo jeżeli żyjesz z kimś, kto mówi: "Jedź, jedź. To kiedy wyjeżdżasz? Już miałeś jechać", to sobie myślisz: "Ku*wa, to jej zależy na mnie czy nie?". On i ja mieliśmy takie doświadczenia w życiu - powiedziała Doda w rozmowie z "Super Expressem".