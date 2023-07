Doda szuka tancerzy do programu. Ile zarobią? "Mnie brzydzi takie interesowne myślenie"

W najbliższą sobotę, 3 września, w Polsacie, zobaczymy pierwszy odcinek nowego show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym królowa polskiej sceny szuka partnera na życie. Artystce w niecodziennym eksperymencie pomoże psycholog, któremu opowiada o swoich doświadczeniach z poprzednich związków. Często gorzkich i trudnych... Zobaczcie nowy fragment! Doda o facetach: "Każdy kłamie". Nowy fragment show Polsatu Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości w telewizji, z pewnością jest show z udziałem Dody - "Doda. 12 kroków do miłości", w którym gwiazda będzie szukać partnera na życie, chodząc m.in. na randki z tajemniczymi mężczyznami. Artystce pomoże psycholog, któremu będzie opowiadać o swoich dotychczasowych przeżyciach, ale również oczekiwaniach w stosunku do mężczyzn. W sieci ukazał się kolejny przejmujący fragment pierwszego odcinka, w którym nie brakuje łez. Doda w gabinecie u psychologa Leszka Mellibrudy mówi, kogo chciałaby poznać: Każdy kłamie, w głupotach, najmniejszych. Ja nie chcę tracić czasu, ja chcę komuś ufać, ja chcę mieć ten czas dla siebie, a nie czas na dochodzenie do prawdy […] Po co mi to jest? Ja nie chcę siebie takiej, ja chcę, żeby mężczyzna mnie koił i wydobywał moje najlepsze cechy - mówi poruszona Doda. Zobacz także: "Doda. 12 kroków do miłości": Mamy fragment pierwszego odcinka! Wokalistka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Telewizja Polsat (@polsatofficial) Premiera programu "Doda. 12 kroków do...