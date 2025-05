Kościół tonął w kwiatach w odcieniach bieli, różu i fioletu, a przed ołtarzem ustawiono portret uśmiechniętego Tomasza. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, uczestnicy ceremonii pojawili się w jasnych i kolorowych strojach, co nadało uroczystości wyjątkowy charakter. Jednak jednym z najbardziej poruszających momentów ceremonii była chwila, kiedy Marzena Rogalska odczytała przemowę przygotowaną przez Anastazję Jakubiak. Żona Tomasza Jakubiaka w poruszających słowach pożegnała swojego męża.

Podczas mszy pogrzebowej Tomasza Jakubiaka, Marzena Rogalska w imieniu żony zmarłego, odczytała mowę pożegnalną. Na początku Anastazja Jakubiak wspomniała o tym, jak trudno jest jej pożegnać swojego ukochanego męża.

Hej, głodomory, tak właśnie odezwałby się do was Tomek, mój mąż, ojciec naszego dziecka, miłość mojego życia. Dziś razem z wami, ze łzami, z sercem pełnym bólu, próbuję go pożegnać, ale jak pożegnać kogoś, kto tak bardzo był życiem? Dla mnie Tomek wygrał każdy dzień życia. Jego odwaga była bezgraniczna, dla mnie był i będzie bohaterem, był darem od Boga, za który jestem wdzięczna. Dane mi było przeżyć najpiękniejsze chwile naszego życia... Dziękuję, że dałeś światu Tomka.

Następnie Anastazja Jakubiak podziękowała Tomaszowi Jakubiakowi za wszystkie spędzone razem chwile, nie ukrywając przy tym, że ciężko jest jej sobie wyobrazić dalsze życie bez ukochanego męża.