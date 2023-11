Michał Szpak po prostu się rozchorował...

Brak słów by opisać to co teraz czuje ! Kochani kiedy pierwszy raz zasiadłem na fotelu trenera miałem ogromnego cykora ( oceniać ludzki talent ? Jak to ? Ja? ) wielu ludzi wówczas nie za bardzo wierzyło we mnie w nowej roli a jednak chyba nie byłem taki najgorszy ! Starałem się dostrzec prawdę i emocje, bo wiem jak bardzo teraz właśnie tego brakuje ludziom. Tę nagrodę odebrała moja ukochana siostra i wariatka Marlena Szpak, ja niestety leżę w łóżku i staram się jakoś ogarnąć z tej cholernej choroby ! Powiem Wam szczerze że kiedy byłem dzieckiem to lubiłem chorować ale teraz doprowadza mnie to do szewskiej pasji co za nuda ta choroba hahaha Tak czy inaczej dziękuje wszystkim którzy oddali na mnie głos ! Dziękuje za to ogromne wsparcie jakie otrzymuje od Was fanów !!! ❤️ Chciałbym te nagrodę zadedykować ludziom którzy potrafią walczyć o swoje marzenia, tym którzy nie uginają się pod naporem opinii innych i będąc wiernym swoim ideałom i sobie przede wszystkim zdobywają świat i chwytają marzenia :) Kocham Cię Maryś, kocham Cię rodzinko, kocham Was fani ❤️ Widzimy się jutro w Szczecinie, trzymajcie kciuki!