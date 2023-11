1 z 5

Czyżby Julia Wróblewska zaliczyła modową wpadkę na rozdaniu Telekamer? Młodej gwiazdy "M jak miłość" nie zabrakło na wielkiej gali magazynu Teletydzień. Aktorka zaprezentowała się w krótkiej złoto-czarnej marynarce, która zdecydowanie... nie dodawała jej uroku. Stylizacja dodawała jej za to lat i kilka zbędnych kilogramów. Look Julii Wróblewskiej uzupełniły czarne szpilki i lakierowana torebka. Wydaje się, że "ciężka" kreacja nie pasowała do delikatnej i dziewczęcej urody aktorki.

Zobaczcie sami, jak na rozdaniu Telekamer prezentowała się Julia Wróblewska! Podoba się Wam jej stylizacja?

