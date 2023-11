Wiadomość o rozwodzie Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego zaskoczyła wszystkich! Wczoraj, 12 marca, żona lidera zespołu "Ich Troje" przyznała, że jej mąż złożył pozew o rozwód. Dominika Tajner w rozmowie z mediami nie ukrywała, że jest zrozpaczona i mocno zaskoczona decyzją swojego męża.

Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Trudno mi rozmawiać, bo ta sytuacja mnie przerasta- mówiła w rozmowie z dziennikarką magazynu "Party".

Dominika jest zaskoczona decyzją męża:

Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic… Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce… - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Sam Michał Wiśniewski do tej pory nie skomentował decyzji o rozstaniu z żoną. Dlaczego złożył pozew o rozwód? Media przypominają, że muzyk nie był zachwycony udziałem Dominiki w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Michał Wiśniewski miał być zazdrosny o jej tanecznego partnera, Wojciecha Jeschke, ale czy to rzeczywiście był powód do rozstania? Kiedy lider "Ich Troje" złożył pozew o rozwód? Zobaczcie, co powiedziała Dominika Tajner-Wiśniewska. Zaskakujący komentarz żony Michała!

