Małgorzata Rozenek w poniedziałek, 29 sierpnia zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Tym samym spełniło się wielkie marzenie gwiazdy, która od dawna mówiła, że chciałaby dołączyć do ekipy śniadaniówki. Jednak tuż przed tym, jak dowiedzieliśmy się o nowej roli Małgorzaty Rozenek, dużo mówiło się o jej przejściu do stacji Polsat, do którego ostatecznie nie doszło. Czy to właśnie praca w "Dzień Dobry TVN" przesądziła o tym, że żona Radosława Majdana pozostała w TVN?

Małgorzata Rozenek odpowiada na pytanie o przejście do Polsatu!

Debiut Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN" odbił się szerokim echem w mediach! Gwiazda otrzymała dużo pochwał i zrobiła dobre wrażenie na fanach śniadaniówki. Jednak jeszcze kilka tygodni temu wiele mówiło się o tym, że Małgorzatę Rozenek zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami" w stacji Polsat! Jak już wiadomo, do transferu jednak nie doszło - czy to właśnie rola prowadzącej "Dzień Dobry TVN" ostatecznie zatrzymała żonę Radosława Majdana w TVN? Postanowiliśmy zapytać o to gwiazdę, jednak Małgorzata Rozenek zdecydowała się na dość wymijającą odpowiedź.

- Ja jestem osobą, która zawsze żyje przyszłością i dniem dzisiejszym. [...] To co było już było, więc nawet nie ma sensu ani o tym dywagować, ani o tym rozmawiać - odpowiedziała Małgorzata Rozenek.

