Jednocześnie wzbudzali bardzo duże zainteresowanie na salonach. Jednak, choć wszystko wyglądało jak sielanka, ich związek nie należał do najłatwiejszych. Każde ich wyjście było komentowane, często towarzyszyli im paparazzi. Wystarczy, że szli razem na spacer, do fryzjera albo na imprezę, i już następnego dnia ich zdjęcia można było obejrzeć w Internecie. Zastanawiano się, dlaczego razem nie mieszkają i czy Baron musi wyprowadzać psa Julii. W dodatku kalendarz Wieniawy dosłownie pękał w szwach: aktorka grała w dwóch serialach, kręciła reklamy, występowała na planach dwóch filmów.

„Przez to, że moje życie zawodowe tak szybko się potoczyło, straciłam tę spontaniczną radość: Piątek, piąteczek, piątunio, to idę na imprezę, sobotę odsypiam, niedzielę odsypiam, a w poniedziałek idę do pracy albo do szkoły. Nie mam tego, bo często w sobotę i niedzielę pracuję, a mój weekend czasami wypada we wtorek i środę albo wcale go nie mam” - mówiła Julia „Vivie!”.