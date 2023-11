Ania Dąbrowska to młoda wokalistka znana jako AniKa. Pechowo - albo i nie - dokładnie tak samo nazywa się inna znana od lat wokalistka. Stąd też pomysł, by się od niej odróżnić. Czy młodziutka zwyciężczyni The Voice Kids 2 żałuje? I czy poznała już „dużą” Anię Dąbrowską?

Zobaczcie, co młoda wokalistka opowiedziała dziennikarce Party.pl.

AniKa wygrała "The Voice Kids 2"

Starsza Ania Dąbrowska jest od lat świetnie znana na polskim rynku muzycznym: