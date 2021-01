Agnieszka Włodarczyk zdradziła, dlaczego przerwała swój pobyt w Indonezji. Czyżby bała się o zdrowie swojego dziecka?

Po tym, jak Agnieszka Włodarczyk ogłosiła na Instagamie, że zostanie mamą, pod jej profilem, w komentarzach, posypała się lawina gratulacji od zaprzyjaźnionych gwiazd i fanów. "Gratulacje Agnieszka. Strasznie się cieszę. Radzio przyłącza się do gratulacji", napisała Małgorzata Rozenek-Majdan. "Piękna wiadomość Aga! Czule ściskam całą waszą Trójkę. To jest najpiękniejszy rozdział życia!", wtórowała jej Hanna Lis. "Pięknie! Coś cudownego, ale się cieszę, że skosztujesz najcudowniejszego ze smaków życia", dodał Misiek Koterski. Partner Agnieszki, Robert Karaś, także nie krył szczęścia. Pod wspólnym zdjęciem z ukochaną, na którym eksponuje ciążowy brzuszek napisał "Mam wszystko" i dodał czerwone serduszko.

Przy okazji aktorka podzieliła się z fanami niepokojącą przygodą, którą przeżyła, gdy wspólnie z partnerem wypoczywali w Indonezji. Włodarczyk i Karaś wyjechali tam w połowie listopada. Wówczas Agnieszka deklarowała, że dopóki sytuacja w branży artystycznej się nie zmieni i nie ruszą kina oraz teatry, nie mają zamiaru wracać. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda i jej partner ostatecznie zdecydowali, że prowadzenie ciąży w Polsce będzie bardziej komfortowe i bezpieczne zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Czyżby miała na to wpływ wizyta Agnieszki w indonezyjskim szpitalu na Lombok?

Dziękując fanom za gratulacje Agnieszka uchyliła rąbka tajemnicy...

Opowiem wam o mojej tęsknocie za ogórkami kiszonymi na wyspie Gili Air, które było ciężko dostać. I o mojej wizycie u lekarza na Lombok. Taką wizytę zapamiętam do końca życia, dlatego że tutaj już nigdy nie przytrafi mi się przygoda pt. "Chcę jechać do lekarza", więc najpierw muszę wsiąść na łódkę, a później dojechać taksówka dwie godziny do szpitala. Było zupełnie inaczej niż w Polsce – zdradziła.