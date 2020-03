Dlaczego 56-latka z Poznania zmarła na koronawirusa? Minister zdrowia ujawnił, co przyczyniło się do jej śmierci!

Zmarła pierwsza pacjentka, która była zarażona koronawirusem. Kobieta miała 56-lat i nie była za granicą, źródło jej zakażenia nadal nie jest znane. To było zarażenie wtórne! Stan zdrowia kobiety od początku był ciężki, zarażony jest również jej mąż i córka. Dwóch synów ma negatywny wynik testu na koronawirusa. A co przyczyniło się do śmierci kobiety ze szpitala w Poznaniu? Minister zdrowia ujawnia!

Dlaczego 56-latka z Poznania zmarła na koronawirusa?

56-letnia kobieta oprócz koronawirusa cierpiała również na inne poważne schorzenia. Minister zdrowia zdradził, że przyjmowała leki, które obniżyły jej odporność i wszystkie te czynniki przyczyniły się do zgonu kobiety:

Zmarła pacjentka w Poznaniu, 56-letnia, która była zarażona koronawirusem, miała towarzyszące choroby, które wymagały przyjmowania leków obniżających odporność. Dziś walka o jej życie się zakończyła. Rodzina jest również pod opieką medyczną, jest w stanie stabilnym, nie ma zagrożenia dla ich stanu zdrowia. - poinformował Minister Zdrowia.

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski złożył szczere kondolencje najbliższym zmarłej kobiety, mówiąc:

Chciałbym złożyć wyrazy ubolewania rodzinie i bliskim, która jest pod medyczną opieką. Nie ma zagrożenia dla ich stanu zdrowia. - powiedział Minister Zdrowia podczas specjalnie zwołanej konferencji.

Minister zdrowia prosi o rozsądek!

Łukasz Szumowski zaapelował do wszystkich Polaków, aby nie lekceważyli koronawirusa! To, że ktoś jest młody i może łagodnie przejść chorobę, nie oznacza, że nie jest zagrożeniem dla osób z obniżoną odpornością! Okazuje się, że większość osób poddanych kwarantannie poważnie traktuje zagrożenie i faktycznie przebywa w domu, jednak zdarzają się też inne przypadki:

To pokazuje powagę sytuacji. Zagrożenie koronawirusem nie jest hipotetyczne, to poważne zagrożenie dla osób, które są od nas słabsze. Mamy ponad 1 200 osób w kwarantannie. Jedynie 16 osób z nich miało nieobecność w miejscu, w którym miały przebywać!

Obecnie w Polsce jest 49 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem!

