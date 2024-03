Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu "M jak miłość" w serialu pojawił się nowy bohater. Dima, w którego wciela się Michaił Pszeniczny, przyjechał z Ukrainy w poszukiwaniu ukochanej córki, którą opiekuje się Magda (w tej roli Anna Mucha). Mężczyzna po dramacie jaki przeżył podczas wojny w ojczyźnie postanowił zostać w Grabinie i rozpoczął pracę w przychodni. Przystojny lekarz Dima skradł serca fanek "M jak miłość" i kto wie, być może mocno namiesza w wątku Magdy i Andrzeja. A co wiemy o życiu prywatnym Michaiła Pszenicznego? Jego serce jest już zajęte?

Michaił Pszeniczny czyli Dima z "M jak miłość". Co o nim wiemy?

Już 4 marca (w poniedziałek) Telewizyjna Dwójka wyemituje nowy odcinek "M jak miłość", w którym dojdzie do zaskakujących scen. Okazuje się bowiem, że Magda (Anna Mucha) będzie miała niegroźny wypadek i skręci nogę. Magda będzie mogła liczyć na pomoc Dimy (Michaił Pszeniczny), który czule się nią zaopiekuje. Co ciekawe, to wydarzenie tak bardzo wpłynie na żonę Budzyńskiego, że nie będzie mogła przestać myśleć o przystojnym lekarzu. Dima, który również zrozumie, że poczuł coś do Magdy zdecyduje, że wraca na Ukrainę... Jak potoczą się dalsze losy Dimy? O tym przekonamy się z kolejnych odcinków "M jak miłość". Teraz sprawdźcie, co wiemy o życiu prywatnym Michaiła Pszenicznego!

Michaił Pszeniczny już wkrótce skończy 35 lat. Jak się okazuje przystojny aktor od dawna jest w szczęśliwym związku. Według doniesień mediów gwiazdor od 11 lat tworzy relację z Lyubavą Greshnovą. Para poznała się na studiach, a dziś razem wychowują 7-letniego syna. Michaił Pszeniczny rzadko publikuje na Instagramie prywatne zdjęcia ze swoimi bliskimi, ale jakiś czas temu pochwalił się romantycznymi kadrami z ukochaną.

Myślicie, że jego bohater w "M jak miłość" będzie z Magdą? Jedno jest pewne, fanki serialu są nim zachwycone.

Zobaczcie więcej zdjęć publikowanych na profilu aktora na Instagramie. Michaił Pszeniczny to prawdziwe ciacho!

