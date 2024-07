8 z 8

Ewa Chodakowska to zdecydowanie nadal najpopularniejsze instruktorka fitnessu w Polsce. To dzięki niej miliony kobiet oszalało na punkcie zdrowego odżywiania i ćwiczeń. Jak sama przyznaje, według niej najważniejsze jest spożywanie 5 posiłków co 3 godziny.

Staram się jeść regularnie. To na co zwracam uwagę, to zdrowe, nieprzetworzone, bez konserwantów produkty, które wybieram żeby skomponować jakieś moje danie. Jem wszystko, ale wszystko co zdrowe. Nie pozwalam sobie na rzeczy typu instant, proszek i zalanie tego wodą. Nie jestem w stanie na coś takiego nawet spojrzeć. Jeżeli chodzi o jedzenie, to musi być to wysoka jakość produktów, która wiem, że odżywi mój organizm potrzebujący bardzo dużo energii. - mówiła Ewa Chodakowska

Oczywiście nie można zapominać o regularnych ćwiczeniach.