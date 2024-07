Sylwia Grzeszczak po półrocznej przerwie wróciła do koncertowania. Kiedy pojawiła się na Polsat SuperHit Festiwal wszyscy zastanawiali się, jak wokalistce tak szybko udało się wrócić do doskonałej formy po porodzie. Ten sekret zdradziła tylko nam:

To są geny! Jakoś tak jest, że ja przesadnie nie zwracam na to uwagi, oczywiście odżywianie jest bardzo ważne, tym bardziej, jak się jest w trasie. Trzeba dbać o to co się je, żeby mieć siłę zaśpiewać. Aktywność fizyczna jest też bardzo ważna. - mówi nam Sylwia Grzeszczak.