Monika Zamachowska opowiedziała o swojej diecie. Prezenterka i dziennikarka szczerze przyznała w rozmowie z "Faktem", że przez zimę nieco przybrała na wadze. Wiosną zamierza zmienić dietę i wrócić do poprzedniej figury. Monika Zamachowska ma kilka wiosennych postanowień, z których dbanie o zdrowe odżywianie jest jednym z najważniejszych. Nowa dieta ma dotyczyć zarówno jej samej, jak i całej rodziny. Jak planuje zadbać o swoich najbliższych znana prezenterka TVP?

Zimą zawsze trochę przybieram na wadze, choć mam bardzo dobrą przemianę materii. W tym roku mamy sukces: udało się prawie w całości wyeliminować cukier z diety moich dzieci, dostają go tylko w formie owoców. Ale tak, wiosną przechodzimy na lżejszą dietę. Ostatnio przeczytałam parę książek o tym, jak niekorzystnie brak witamin wpływa na nasz organizm. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ten stan powoduje zaburzenie równowagi całego organizmu - powiedziała w rozmowie z tabloidem.

Jakie produkty będą tej wiosny królować na stole rodziny Zamachowskich?

Postaram się wprowadzić do naszego menu więcej surowego buraka, który jest bardzo niedocenianym warzywem. Sok z buraka jest dobry praktycznie na wszystko: wysokie ciśnienie, anemię, obniżony nastrój. Uwielbiam też jarmuż, z którego przyrządzam różne dania z chipsami włącznie - zdradziła Monika Zamachowska.

Okazuje się jednak, że zdrowa dieta gwiazdy nie wyklucza również pewnych przyjemności. Na stole popularnej dziennikarki od czasu do czasu pojawiają się również smakołyki. Kiedy gwiazda pozwala swojej rodzinie na chwilę zapomnienia?

Szczególnie kiedy są to weekendowe obiady, gdy wszyscy siadamy do stołu. Myślę, że dopóki jedzenie jest przyrządzone w domu i wiemy z jakich składników, to możemy czasem zaszaleć - czytamy na łamach "Faktu".