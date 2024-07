Na jakiej diecie jest Joanna Krupa? Polska modelka, na stałe mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, dla wielu uchodzi za ideał kobiecej urody. Szczupła, kobieca i niezwykle zadbana. Jak ona to robi? Okazuje, że Joanna Krupa bardzo dba o ciało, nie tylko regularnie ćwicząc, ale również zwracając uwagę, na to, co je. Jaką konkretnie dietę stosuje gwiazda? Zdradziła!

Reklama

Zobacz też: Joanna Krupa spędzi wakacje ze słynną polską trenerką! Lewandowską czy Chodakowską?

Poznaj sekret pięknej figury Joanny Krupy!

Zobacz także

Polecamy: Spacer: ile kalorii spala organizm podczas marszu?

Joanna Krupa zachwyca doskonałą sylwetką! Jak ona to robi, że tak wygląda?

Reklama

Okazuje się, że modelka ma bardzo konkretną metodę!