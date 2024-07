Jak wygląda dieta Edyty Górniak? Okazuje się, że nawet ona pozwala sobie czasem na małe "grzeszki". Zwłaszcza w drodze. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, jak gwiazda je... frytki z popularnej sieciówki. Co na to jej fani?

Zaskakująca dieta Edyty Górniak

Edyta Górniak w wywiadach zawsze podkreśla, że odżywia się zgodnie ze swoją filozofią. Dlatego też jakiś czas temu wyeliminowała mięso, co więcej - mówiło się, że przeszła na weganizm. Jednak po tym, jak trafiła we wrześniu do szpitala, lekarz znów zalecił jej mięso ze względu na wartościowe żelazo. Diwa raz na jakiś czas funduje sobie również detoks. Jednak nawet jej zdarzają się odstępstwa od zdrowej diety. Dowody na Instagramie - artystka pozwoliła sobie na kaloryczne frytki! Jak sama napisała:

Przyszedł ten dzień!

Fani nie ukrywali swojego zaskoczenia, ale życzyli jej smacznego. Inni jednak zwrócili uwagę na jej niebanalne paznokcie.

Zaskoczeni?

