Luis Fonsi na Sylwestrze TVP swój największy hit "Despacito" zaśpiewał z playbacku, co wzbudziło skrajne emocje w sieci...

Despacito na żywo - brzmi dobrze?

Wszyscy więc zastanawiają się pewnie, jak Luis śpiewa na żywo - czy potrafi, czy ma dobry głos, czy jest muzykalny. Okazuje się, że... tak i to bardzo . W sieci nietrudno o występ Fonsiego z "Despacito" na żywo, chociażby z programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" czy audycji "Live From Conan 2017". Dlaczego więc w Polsce zaśpiewał z playbacku? Tego nie wiadomo, ale nie był jedyny.

TVP i tak jednak może ogłosić pełen sukces. Ich impreza przyciągnęła przed telewizory najwięcej widzów ze wszystkich emitowanych w konkurencyjnych stacjach. Czy za rok organizatorzy również zdecydują się na tak wielką zagraniczną gwiazdę?

Oto występy z Despacito na żywo :)

A także występ z Polski z Sylwestra Marzeń z Dwójką!